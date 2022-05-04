فعلت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية وعبر إدارة القاصدات الصغيرات، مبادرة فرحة عيد.

هدف المبادرة:

وأوضحت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات، زهراء الأسمري، أن المبادرة تستهدف الأطفال من قاصدي بيت الله الحرام وهي عبارة عن أسئلة للأطفال تتضمن الإعراب عن شعورهم في عيد الفطر المبارك وكيفية استقبالهم له، وتوزيع الهدايا والعيديات للأطفال.

وفي الختام رفعت الأسمري الشكر الجزيل لمديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على دعمهما ومتابعتهما المستمرة لمثل هذه المبادرات المجتمعية البناءة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تجويد منظومة الخدمات النسائية بالمسجد الحرام وإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.