توقع د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن يكون يوم غد هو بداية طالع البطين.

وفي المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “غداً دخول طالع البطين وفقاً لتاريخ اليوم 24 مايو

بقي على طلوع وظهور نجم الثريا 13 يوماً.

بداية فصل الصيف

وأضاف المسند: “بقي على فصل الصيف 28 يوماً، وبقي على سهيل 92 يوماً، وبقي على فصل الخريف 122 يوماً، وبقي على الوسم 145 يوماً، وبقي على فصل الشتاء 212 يوماً”.

وتابع المسند، أن القريات سجلت (14.6م) وطريف (16م) كأقل درجة حرارة فجر اليوم.