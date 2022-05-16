تُستأنف غدًا الثلاثاء المنافسات الرياضية وذلك بعد نهاية تعليقها الذي استمر لمدة 3 أيام بداية من الجمعة الماضية وحتى اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الرياضة، أعلنت الجمعة الماضية عن تعليق المنافسات حتى اليوم الاثنين، نظرًا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما قررت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقتها تأجيل كافة مباريات الجولة الـ27 من البطولة، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، لتعود بداية من السبت المقبل.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و 22 و 23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و 28 و 29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.

الدوري السعودي لن ينتهي كما كان مقررًا يوم 29 مايو وسوف ينتهي يوم 23 يونيو المقبل.