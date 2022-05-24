بنهاية دوام اليوم الثلاثاء 24 مايو 20222 الموافق 23 شوال، يدخل الطلاب والطالبات في الإجازة المطولة قبل الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443 هـ.

التقويم الدراسي

ووفقاً لـ التقويم الدراسي، فإن الطلاب سيدخلون في إجازة مطولة بدءاً من غدٍ الأربعاء الموافق 24 شوال ، بسبب تتبع إجازة نهاية الأسبوع والإجازة المطولة لشهر شوال.

آخر إجازة مطولة

وللفصل الثالث من العام الدراسي الحالي إجازة مطولة أخرى من المقرر أن تبدأ في تاريخ 16 ذي القعدة الموافق 15/06/2022 لتكون آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة، تليها إجازة نهاية العام.