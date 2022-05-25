أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية المتعلقة بالفترة الثانية يوم غد الخميس.

وأكد المركز الوطني للقياس “قياس”، أنه سيتم إعلان النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف الذين أجروا الاختبار، في حين سيتم إتاحتها على نظام التسجيل يوم الجمعة “.

يذكر أن الهيئة أتاحت للفرد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.

اختبار مقياس الميول:

الجدير بالذكر، أن المشرف على برنامج تطوير المسارات في وزارة التعليم، الدكتور إبراهيم الحميدان، أكد أن 90% من الطلاب نفذوا اختبار مقياس الميول.

وأضاف الحميدان، أن اختبار مقياس الميول يهدف إلى مساعدة الطالب في اختيار تخصصه الجامعي.

وتابع أن تطبيق مقياس الميول الهدف منه تساعد الطالب على تحديد ميوله المهنية في المستقبل واختيار تخصصه الجامعي.

مقياس الميول:

وبدأت المدارس الثانوية الأحد الماضي، تطبيق (مقياس الميول)، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي، لتحديد المسار الملائم لميولهم في الصفين الثاني والثالث وفق نظام المسارات الثانوية الذي أقرته الوزارة بدءًا من هذا العام.

ويستغرق اختبار الميول 90 دقيقة فقط، عبر عداد وقتي يبدأ حين انطلاق الاختبار؛ بحيث تظهر بعد ذلك النتائج في موقع نور، ويظهر المسار الذي تم تحديده للطالب أيضًا، وسيكون الاختبار إلكترونيًّا عبر رابط مرسل في منصة مدرستي للطلاب والطالبات كافة.