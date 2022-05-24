أثار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي قلق الجماهير بعد خروجه مصابًا في الكلاسيكو ضد الهلال.

الاتحاد يخسر الكلاسيكو

ولعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

إصابة غروهي نقطة التحول

وتعرض غروهي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الاتحاد ضد الهلال، ولم يستطع استكمال اللقاء ليشارك راكان النجار بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع خروج الحارس البرازيلي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدوا أن إصابته كانت نقطة التحول في الكلاسيكو، وتمنوا عودته سريعًا إلى الملاعب، لمساعدة الفريق على تحقيق اللقب.

وقال أحمد عسيري: “الخبر الجيد أن إصابة غروهي ليست خطيرة.. نتمنى عودته بأسرع وقت.. خروجه كان نقطة تحول المباراة .. الهلال سدد ثلاث كرات فقط وكلها كانت أهدافًا .. المباراة كانت أكبر من راكان بكثير”.

وتابع: “كونترا لعب بأفضل 11 لاعبًا امتلكهم .. فكرته كانت حسم المباراة في الشوط الأول .. كان قريبًا لكن لقطة مارسيلو غيرت مجريات المباراة .. بالنسبة لي مستحيل أحمله الخسارة”.

وكتب سامي مؤمن: “لازلت أثق في الاتحاد.. مباراة الأمس من وجهة نظر شخصية لا يتحملها المدرب.. أضاع اللاعبون فرصًا كثيرة محققة للتتويج في الأول والثاني وخروج غروهي مؤثر”.

وأضاف مؤمن قائلًا: “وطبيعي نشاهد الهبوط اللياقي في الشوط الثاني كونها المباراة رقم (3) في شهرين بمعدل مباراة كل (20) يومًا طالما هناك فرصة فهناك بطولة.. بالتوفيق يا عميد”.

وعلق أحمد البريكي قائلًا: “غروهي فريق كامل وليس نصف فريق، أتمنى السلامة لحارس الاتحاد وجميع اللاعبين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وقال عبدالله المجحم: “انتهت المباراة التركيز على مباراة الطائي كل مباراة نهائي لحصد مجهود موسم كامل شكرًا لكم خروج مارسيلو نقطة تحول لكن معوضين خير الهلال خسر نهائي كأس الملك والاتحاد خسر ٣ نقاط والأمل موجود يا أبطال رتم المباريات مهم جدًا.. انهض يا نمر ودع الكل يصفق لك”.