تعرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من الكلاسيكو.

إصابة غروهي:

واصطدم غروهي بزميله زياد الصحفي بقوة، ليسقط داخل منطقة الجزاء، وتعود الكرة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ديلغادو ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك عند الدقيقة 42.

ودخل الطاقم الطبي إلى الملعب، للاطمئنان على مارسيلو غروهي، واستمرت المحاولات معه لعدة دقائق، ولكنه لم يستطع استكمال الكلاسيكو، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 51.

ودفع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا بحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، راكان النجار بدلًا منه، وحرص لاعبو العميد على دعمه فور مشاركته.

تعادل إيجابي في الشوط الأول:

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل الكلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.