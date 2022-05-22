استنكر الفنان فايز المالكي، واقعة اعتداء فتاة بالضرب المبرح على زميلتها وركلها بقوة، فيما تفاعل عدد كبير من جمهور المالكي معه مؤكدين على ضرورة محاسبة الفتاة على ما قامت به من تنمر جسدي.

اقسم بالله قهرني الفيديو#فتاه_تعنف_صديقتها والمشكلة لها كم فيديو تعنيف

— فايز المالكي (@fayez_malki) May 22, 2022

تعليق فايز المالكي

وأبدى الفنان فايز المالكي حزنه الشديد على ما تضمنه مقطع الفيديو من أحداث عنف غريبة على المجتمع السعودي، مؤكدًا أنه المشكلة الكبرى أن هذه الفتاة التي اعتدت على زميلتها لها أكثر من فيديو تمارس فيه عمليات التعنيف.

وقال المالكي عبر تويتر :”أقسم بالله قهرني الفيديو.. فتاة تعنف صديقتها والمشكلة لها كم فيديو تعنيف”.

تفاعل الجمهور

وما أن نشر الفنان فايز المالكي منشوره، حتى تفاعل معه عدد كبير من جمهوره الذين طالبوا بضرورة محاسبة هذه الفتاة على ما ارتكبته من أفعال عنف وتعد.

وعلق حساب باسم بشر 98، على تغريدة المالكي، قائلاً :”أنا أتوقع البنت فيها مرض أو إكتئاب معقولة تسوي هكذا ولا أحد يفكها أو يهاوشها؟!”، وعلق تميم قائلاً :”لابد من عقوبات واشتراطات للطلاب والطالبات، لأن بعضهم يتيم وبعضهم الوالدين منفصلين عن بعض فلابد من دور المدرسة بضبط سلوكيات وأخلاق الطلاب بالزي والشكل والسلوك والتشديد على من يخالف بعقوبات صارمة”.

فيديو صادم

وكان مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على تويتر وثق واقعة اعتداء فتاة بالضرب المبرح على زميلتها وركلها بقوة في واقعة، بينما اكتفت الضحية بالصمت وترك المكان بعدما انتهت الفتاة المعتدية من فعلتها.