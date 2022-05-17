كشف الفنان فايز المالكي عن آخر لقاء جمعه مع محاربة السرطان الممرضة ريما الحساوي التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، فيما سيطرت حالة من الحزن على العديد من المتابعين بعد الإعلان عن وفاة الممرضة الحساوي، وأعرب المغردون عن حزنهم على وفاتها، داعين الله تعالى أن يتغمدها برحمته.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.

انتقلت الى رحمة الله تعالى الممرضة ريما الحساوي

نسأل الله جلت قدرته أن يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

سبحان الله قالت تكفى معي مبلغ ابقفل فيه كم بيت للايتام..وفعلا قفلت كم منزل. اسال الله لك الجنة pic.twitter.com/jlPGIdP2kp

— فايز المالكي (@fayez_malki) May 16, 2022

وفاة ريما الحساوي

نبأ وفاة ريما الحساوي كشف عنه الفنان، فايز المالكي، عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث قال :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقلت الى رحمة الله تعالى الممرضة ريما الحساوي.. نسأل الله جلت قدرته أن يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.. سبحان الله قالت تكفى معي مبلغ ابقفل فيه كم بيت للأيتام.. وفعلًا قفلت كم منزل. أسأل الله لك الجنة”.

صراع مع المرض

قطعت الراحلة ريما الحساوي شوطًا في صراعها مع مرض السرطان، وخرجت في إحدى المقابلات معها لتروي كيف اكتشفت حقيقة مرضها وصراعها معه.

وقالت الحساوي في مقابلة لها في وقت سابق إن الطبيب أخبرها بأنها مصابة بمرض السرطان من الدرجة الرابعة، ولا يوجد لها علاج ولكن محاولات الأطباء ستتوقف على تعطيل نشاط الورم فقط ومنع انتشاره في جسده، أملًا في أن تستمر على قيد الحياة أطول فترة ممكنة – بإذن الله تعالى- وظهرت الراحلة ثابتة وقوية ولم تعبر عن مشاعر الخوف من الموت بل أكدت على ثقتها في الله وأنه الوحيد القادر على تحديد موعد الحياة والموت.

آخر ما قالته

لم تكن ريما الحساوي نشطة عبرة حسابها الشخصي على تويتر، بل كانت تكتفي في إعادة تغريد بعض المنشورات للغير، ولكن آخر ما قالته هو: “تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أكد مرتين : فإنّ مع العُسر يُسرًا، إنّ مع العُسر يُسرًا”.

لم تكن ريما الحساوي محاربة للسرطان فقط بل حاربت الفساد، حيث تم تكريمها من جانب شرطة الرياض، بعد أن كشفت الراحلة عددًا من قضايا تزوير الوثائق من أجل الحصول على العلاج بالمدينة الطبية عبر بيانات غير صحيحة.

رثاء ونعي ودعاء

العديد من المغردين خرجوا بمنشورات رثاء ونعي ودعاء للراحلة ريما الحساوي، فنشر الدكتور عدنان عناب، قائلًا: “تواصلت معي وطلبت تأجيل الامتحان الشهري مراعاة لظروفها الصحية ” دكتور الكيماوي أثّر على ذاكرتي، نسيت كل اللي درستني.” طلبت منها التجربة فقط وأني مقدر لظروفها. ريما كانت أول طالبة تحصل على الدرجة الكاملة وبجدارة في الامتحان. ريما في ذمة الله.. رحمة الله عليك ريما الحساوي”.

أما صديقتها زهراء أحمد، فقالت: ” إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت فجر اليوم صديقتي الغالية محاربة السرطان ريما سعد الحساوي، اللهم ارحمها واغفر لها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخلها الجنة من غير حساب ولا عقاب “.

وقال الإعلامي، بندر العويمري :” وفاة الممرضة ريما الحساوي بعد صراع مع المرض، وهي التي كرمتها شرطة الرياض لتمكنها من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج عبر بيانات غير صحيحة”.

وقال باسم إبراهيم الشيلالي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازها بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا، اللهم ألهم أهلها الصبر”.

أما ياسين الربعي، فقال: “رحم الله ريما الحساوي ممرضة طوارئ الأطفال في مدينة الملك سعود وجعل ما أصابها زيادة ورفعة في درجاتها في عليين، قصة استقبالها خبر مرضها يتجلى فيها الإيمان بالقضاء والقدر والاحتساب، الله وحده أسأل ان يجعل ما قدمت لمرضاها في ميزان حسناتها. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وقال باسم الدكتور فهد: “أختنا ريما رحمها الله كانت من ملاك الرحمة الذين يخففون من قوة الألم المرض تقبلها الله في زمرة الصديقين والشهداء وجمعنا الله ووالدينا ووالديكم ومن نحب بها في الفردوس الأعلى من الجنة”.