أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل التقدم لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

التقدم لتنظيم كأس آسيا 2023

وقامت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها الـ32 بمنح الصلاحية للإدارة في الاتحاد لوضع الشروط والمتطلبات، من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

وتابع البيان: “وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023”.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه إلى أن الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة منافسات كأس آسيا 2023، سيكون يوم 30 من شهر يونيو المقبل.

اعتذار الصين عن استضافة البطولة

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن عن استضافة الصين لنهائيات البطولة، لكونها المرشح الوحيد، وذلك بعد انسحاب كوريا الجنوبية من سباق المنافسة على التنظيم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).