أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود (رجال)، على الرتب العسكرية (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي)، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:

وبيّنت الإدارة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

التقديم على وظائف حرس الحدود:

وأوضحت الإدارة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13/ 10 / 1443هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة التخصصات والمؤهلات العلمية المطلوبة، اضغط (هنا)