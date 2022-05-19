أعلنت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، اليوم الخميس، إغلاق قناة “سكوب” الفضائية المملوكة لها بعد أكثر من 12 عامًا على بثها.

فجر السعيد تنسحب

وقالت فجر السعيد، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، إنها “قررت إغلاق القناة لعدم تمكنها من استمرار البث التلفزيوني في الوقت الحالي الذي يهيمن فيه أصحاب قرار لا يؤمنون بأهمية الإعلام بحسب قولها”.

وأضافت السعيد: “أصدقائي الأعزاء من يتصل على هاتفي أو على حساباتي في السوشيال ميديا يسامحني إذا ما رديت عليه… سأغلق تلفوناتي كلها “. وتابعت: ولأني عارفه بتسألوني عن سكوب وأنا لا أجيد الكذب فسأضطر لقول الحقيقة فاسمحولي خلوني هاليومين ساكتة أحسن. لكن أكيد بيجي يوم ونسولف معاكم بكل شيء.. وبالتفصيل الممل”.

تجربة جميلة

وأضافت السعيد: أعلم بأنني الوحيدة في الساحة على خط الدفاع الأول.. ولذلك أعلم بأن هناك من يتمنى أن أختفي وهذا يوم عيد عنده.. من حقك تفرح وتحتفل بغيابي وعليك بالعافية الساحة لك Good Luck.. أما اللي شايفيني أبرد جبودهم أعتذر بشدة لا أستطيع الاستمرار“.

ليس الإغلاق الأول لقناة سكوب

وسبق أن أعلنت فجر السعيد، في فبراير العام 2021، أنها لن تظهر على قناة ”سكوب“ مرة أخرى، وأيًا كانت الأسباب، كما أكدت قيام موقع ”يوتيوب“ بحذف جميع حلقات برامجها على قناة ”سكوب“ دون أن توضح الأسباب.

وفي يوليو من العام ذاته، أعلنت السعيد توقف جميع برامج قناة ”سكوب“، واقتصار البث على الأغاني فقط، كاشفة أن السبب وراء ذلك هو ”كي لا تقوم وزارة الإعلام الكويتية بسحب الترخيص“. وقالت آنذاك، إن “برامج القناة ستكون متاحة عبر منصة نكست (NXT) لمن يرغب بالاستمرار بمتابعتها”.