تأمل الجماهير الاتحادية في تعافي حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد الطائي.

غروهي يقترب من العودة

وتعرض غروهي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الاتحاد ضد الهلال، ولم يستطع استكمال اللقاء ليشارك راكان النجار بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخضع غروهي لراحة خلال اليومين الماضيين، وسيخضع لفحص طبي، اليوم الجمعة، قبل أن يجتمع الجهازان الطبي والفني، من أجل حسم قرار مشاركته في مباراة الاتحاد والطائي من عدمها.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا في جاهزية مارسيلو غروهي، ومشاركته في المباريات المتبقية، في ظل قوة المواجهات، والتي يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز فيها جميعًا من أجل التتويج باللقب.

الاتحاد والطائي في الجولة الـ28

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.