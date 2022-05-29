تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فراس البريكان، بشكل لافت أمام ضمك، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فراس البريكان يتألق:

وسجل فراس البريكان هاتريك في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا، ويصبح أول لاعب سعودي يتجاوز حاجز الـ10 أهداف ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويُقدم فراس البريكان مستوى مميزًا خلال منافسات هذا الموسم، ويستعد للانضمام إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر إسبانيا، تحضيرًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الفتح يتجاوز ضمك بثلاثية:

ولعب ضمك ضد الفتح، مساء اليوم الأحد، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز النموذجي بثلاثية دون رد.

وتقدم النموذجي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 43 نقطة في المركز الخامس.