صعد فريقا جلاسكو رينجرز الأسكتلندي وآينتراخت فرانكفورت الألماني إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2021/2022.

وكان رينجرز تأهل للنهائي على حساب فريق لايبزيج الألماني بالفوز عليه في إياب نصف النهائي بثلاثية لهدف، بعد فوز لايبزيج ذهابًا بهدف دون رد.

أما نادي فرانكفورت فكرر فوزه على فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك بعد الفوز ذهابًا في إنجلترا مساء الخميس الماضي بهدفين لهدف.

موعد نهائي الدوري الأوروبي

نهائي اليورباليج سيقام يوم 18 مايو الجاري على ملعب ” لا كارتوخا” في إسبانيا.

وكان فريق فياريال الإسباني هو من تُوج بلقب اليورباليج في الموسم الماضي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.