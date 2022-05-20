أسعد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء جماهير النادي، وذلك بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الهلال أمس الخميس.

جماهير البرتقالي سعدت بانضمام فريقها لـ سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين حيث حقق اللقب مرة واحدة مثل التعاون والفيصلي والوحدة.

ماذا كسب الفيحاء؟

وأصبح الفيحاء أول فريق ينجح في الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، ويحقق بطولة رسمية في الموسم ذاته في تاريخ السعودية، كما ضمن المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر بالنظام الحديث من 4 فرق.

كأس ذهبية وتأهل مستحق لـ الآسيوية:

وسيتاح للفريق الفيحاوي المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، إذ نجح في التأهل لمرحلة الملحق، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويقام حاليًّا في مقر النادي بالمجمعة احتفالات بالتتويج بلقب كأس الملك.

وسيواجه البرتقالي، فريق ضمك في الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الاثنين المقبل.

10 ملايين ريال من نصيب الفريق الفيحاوي:

يذكر أن الفريق الفيحاوي نال 10 ملايين ريال بعد تتويجه بلقب كأس الملك، بينما نال نادي الهلال الوصيف 5 ملايين ريال.