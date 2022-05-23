احتفل الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بتخرج نجله خالد وحصوله على درجة الماجستير، فيما علق المغردون بأن التفوق والتميز ليس أمر مستغرب على أسرة المجد والفخر.

في نفس المكان

ونشر الأمير بندر بن خالد الفيصل، صورة له برفقة نجله، وعلق عليها قائلاً :”في غير الزمان.. في نفس المكان.. الفخر والفرح بتخرج ابني خالد بدرجة الماجستير من ذات الكلية التي تخرجتُ منها ليبدأ أول خطوة في رحلة العمل، وكذلك تخرج ابني فيصل نفع الله بهما وبعلمهما.. أسأل الله لهما التوفيق والسداد وأدعو لكل أب وأم أن يرزقهما تاج الفخر بأبناءهم الخريجين، صبرتم ونلتم”.

مباركات عديدة

وعقب كتابة المنشور انهالت المباركات من جانب العشرات الذين دعوا الله بمزيد من التوفيق والنجاح، فقال أبو محمد العيسي :”يكفيكم فخر أنكم من نسل الرجل العظيم الذي يحبه القاصي والداني الرجل الشهم الشجاع الملك فيصل رحمه الله، وأن والدك الأمير المحبوب خالد الفيصل محب الوطن..مليار مبروك على تخرج ابنك نفع الله به وطنه”.

أسماء لها جذور

فيما قال فهد عبدالعزيز الحنيشل :”ما شاءالله تبارك الله..مبروك”، فيما قال فهد مطر :”ألف ألف مبروك يا أمير ولا يستغرب التميز والعلم على أسرة المجد والفخر أسأل الله أن يوفقك ويوفقهم”، وقال حساب باسم “على البال” :”أسماء لها جذور..الله يوفقهم ويحفظهم..في نفس المكان وفي غير الزمان..مرتني الذكرى وانا واقف”.

وقال أحمد الشهراني – أبو فهد :”ألف مبروك يا سمو الأمير.. والله يقر عينك بصلاحهم و برهم”.

وقال عبد الكريم الدهفري :”ألف مبروك ياسمو الأمير.. يستاهل الأمير خالد الله يحفظه..أيام جميلة جمعتنا بسموكم الكريم وسمو الأمير خالد حفظكم الله”.