أعلنت فرنسا أن أوكرانيا قد تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال فترة ما بين 15 إلى 20 عامًا، يأتي ذلك فيما أعلن برلمان أوكرانيا تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.

الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية في يومها الـ88 حيث تم الإعلان عن إصابة عمدة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زاباروجيه وحراسه بانفجار عبوة ناسفة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصادرها القول: “اليوم ونتيجة انفجار في مدخل منزل، أصيب عمدة مدينة إنيرغودار أندريه شيفتشيك، مع اثنين من حراسه، وكان سبب الانفجار زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في الخزانة الكهربائية لمدخل المنزل”.

3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، في دونباس خلال اليوم الماضي.