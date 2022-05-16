تنطلق غدًا جلسات “ميدياثون” الافتراضية على هامش مشروع سباق الإعلام، التي تسلط الضوء على التجارب الإعلامية النوعية لوسائل الإعلام والمؤسسات المهنية والأكاديمية، بهدف ربط المهتمين والمتخصصين بأصحاب التجربة والخبرة محليًّا ودوليًّا، ومنها مبادرة جوجل للأخبار، ويوتيوب في دعم المحتوى الفعال، وشركة أوراتوريو الأمريكية المتخصصة في التدريب الإعلامي والاتصالي، وغيرها من الجهات.

مستهدفات مشروع ميدياثون

وتغطي الجلسات عددًا من الموضوعات المتعلقة بمستهدفات المشروع، ومنها بحث حلول إبداعية لتطوير تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، والتواصل الدولي، وغيرها من الموضوعات المعززة للمعارف والمهارات الإعلامية.

وتعقد جلسات سباق الإعلام “ميدياثون” افتراضيًّا عبر البوابة الإلكترونية mediathon.media.gov.sa وحساب وزارة الإعلام وميدياثون عبر تويتر، حيث يمكن للمهتمين العودة إليها مجددًا بعد انتهاء موعد بثها، وسيتم الإعلان بشكل دوري عن مواعيدها في المنصات المحددة.

مبادرات نوعية ومشروعات مبتكرة

يذكر أن “ميدياثون” حدث يتسابق من خلاله الإعلاميون والمهتمون لابتكار مبادرات نوعية ومشروعات، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الإعلامية، وهو أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بالتعاون مع مجموعة stc.