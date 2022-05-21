تخوض الممثلة، فاطمة البنوي تحديًا جديدًا في حياته العملية وهو دخولها عالم الإخراج عبر فيلم “بسمة”، وذلك بعد أن خاضت تحديات سابقة تمثلت في الإنتاج والتمثيل.

فكرة جريئة

وتعتمد قصة فيلم “بسمة” على فكرة جريئة، حيث يناقش قضية الأمراض العقلية، وبجانب الإخراج قامت البنوي بتأليف قصة الفيلم، بل وتظهر خلال أحداثه كنجمة فخرية، حيث تجسد شخصية فتاة تبلغ من العمر 26 سنة وتعايش معاناة والدها مع مرض جنون العظمة.

فيلم بسمة

وتدور أحداث الفيلم تحاول “بسمة” عقب عودتها من أمريكا إلى المملكة، مساعدة والدها وإخراجه من الحالة النفسية التي يعاني منها، إلا أنها تكون مجبرة على التخلي عنه وتركه بسبب عدد من الظروف والتحديات التي تظهرها أحداث الفيلم.

مصدر الفكرة

وفي تصريحات إعلامية لها كشفت فاطمة، أنه حاصلة على درجة الماستر في علم النفس في جامعة هارفاد، لذلك فإن تفاصيل العلاقات الإنسانية وخاصة الأسرية غالبًا ما تكون مصدر جذب لها.

ويعتبر فيلم بسمة مجهود مشترك سعودي مصري، حيث شارك فاطمة في إنتاجه وتأليفه الكاتب محمد حفظي، والذي سبق له إنتاج فيلم “ريش” وكذلك أنتج فيلم “أميرة”.

من هي فاطمة البنوي؟

تعد فاطمة البنوي من الممثلات الشابات وسطع نجمها عبر الفيلم الكوميدي “بركة تلتقي بركة” والذي تم إنتاجه في عام 2016، والبنوي من مواليد جدة وانتقلت إلى الولايات المتحدة في 2013 لتستكمل دراستها حيث التحقت للدراسة بجامعة هارفرد وتخصصت في دراسات علم النفس اللاهوتية، وحصلت على درجة الماجسير، وكان لها دور بارز في تقديم العديد من المسرحيات عام 2010 على مسرح في جدة.