أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنها تابعت خسوف القمر بسماء مدينة جدة فجر اليوم الاثنين، إذ رصدت مرحلة خسوف شبه الظل فقط، لكن مع بداية الخسوف الجزئي اختفى القمر عن الأنظار.

مدار القمر حول الأرض

وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن سبب عدم حدوث الخسوف شهرياً يرجع إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بحوالي 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى، لذلك لا يحدث الخسوف شهرياً.

متابعة الخسوف بالعين المجردة والتلسكوبات

وقال أبوزاهرة إنه تمت متابعة خسوف القمر بالعين المجردة والتلسكوبات بشكل آمن تماماً بدون الحاجة لأي نوع من الحماية للعين على عكس كسوف الشمس، لافتًا إلى أنه سيتبع هذا الخسوف للقمر كسوف جزئي للشمس في أكتوبر المقبل.