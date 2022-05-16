وثقت الجمعية الفلكية بجدة، أول قمر بدر عملاق في العام الجاري 2022، وذلك بعد ظهوره في سماء المملكة مساء الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للجمعية الفلكية بجدة عبر موقع تويتر، صورة توثق القمر العملاق في سماء المملكة، مطالبًا المتابعين بمشاهدته في سماء المملكة.

العملاق الأول:

وكانت فلكية جدة قد أكدت أن القمر البدر سيمثل العملاق الأول لهذه السنة؛ حيث سيكون أقرب قليلًا إلى الأرض وحجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقًا.

وتابعت: معظم الناس لن يلاحظوا اختلافًا بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى.