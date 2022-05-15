واصلت فنلندا استفزاز روسيا بإصرارها على الانضمام إلى حلف الناتو في الوقت الذي تتباين فيه ردود الفعل الأوروبية على توسيع حلف الناتو شرقًا.

إجراءات رسمية

وأكدت الحكومة الفنلندية في بيان لها أن رئيس الجمهورية، ساولي نينيستو، واللجنة الوزارية المعنية بالسياسات الخارجية والأمنية، أتمت إعداد تقرير رسمي بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر، وفقًا للبيان، أن تعرض هذه الوثيقة على الحكومة خلال جلسة ستعقد في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، ثم ستحال بعد تبنيها من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان الفنلندي.

وأكد نينيستو ورئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، أثناء مؤتمر صحفي مشترك، أن الرئيس والحكومة توصلا إلى اتفاق رسميًا بشأن تقديم طلب للانضمام إلى الناتو، معربين عن أملهما في أن يصدق البرلمان الفنلندي على هذا القرار في غضون الأيام القليلة القادمة.

تأجيل انضمام فنلندا

وكان زعيم حزب الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني، دعا في وقت سابق إلى ضرورة تأجيل انضمام فنلندا والسويد للناتو، كما نبه إلى أن إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لا يساهم في الحل السلمي للنزاع هناك.

وكانت روسيا أكدت في وقت سابق أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء رغبة العديد من الدول المجاورة لها في دخول حلف الناتو.