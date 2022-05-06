احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها بعيد الفطر المبارك في المدينة العالية على دائري الملك عبدالعزيز وذلك بمشاركة الشعراء سعيد بن وارد ويحيى أبو خرشة وعبدالحكيم بن شفلوت مع المواهب الشابة في الشعر عبدالرحمن مضواح وعبدالعزيز المقرحي وعبدالهادي أبو ساري مع فرقتي الحريضة للفنون الشعبية مع المنشدين مفرح بن صمان وحسين بن صمان وفرقة تراث الجنوب للفنون الشعبية.

تقديم عدد من اللوحات:

وشهد الاحتفال تقديم عدد من اللوحات الشعرية وعدد من الفنون الشعبية الشهيرة في منطقة عسير من الدمة والخطوة والزامل والعرضة والمسيرة وغيرها من الفنون الأدائية.

وقدم مدير الجمعية أحمد السروي شكره للحضور على التفاعل مع الاحتفال والذي كان منصة فرح بالعيد السعيد مع إخراج مواهب شابة في مجال الشعر للظهور الجماهيري حين كان للشعراء الصغار حضور لافت، مبينًا أن الاحتفال بالعيد عادة سنوية لم تتوقف حتى مع الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم فقدمت عبر برامج التواصل الاجتماعي.