انتهت مباراة آرسنال ضد ليدز عصر اليوم بفوز نادي آرسنال بثنائية لهدف ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة آرسنال ضد ليدز

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من لاعبي الجانرز، لينجح اللاعب إدوارد نيكيتاه في إحراز الهدف الأول للفريق اللندني بالدقيقة الخامسة.

ثم عزز آرسنال من ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب نيكيتاه بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وأهدر آرسنال العديد من الفرص التهديفية المحققة بالشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم آرسنال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد ليدز، نجح ليدز في العودة إلى المباراة وتقليص الفارق عبر اللاعب الإسباني دييغو لورينتي.

وكاد ليدز يونايتد يُعدل النتيجة في أكثر من مناسبة لكن قوة دفاع آرسنال نجحت في الخروج بالمباراة لبر الأمان ليحقق آرسنال 3 نقاط ثمينة.

آرسنال قريب من دوري الأبطال

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد آرسنال 66 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي ليدز يونايتد عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

جدير بالذكر أن نادي إيفرتون كان تفوق على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وفاز وست هام يونايتد على نوريتش سيتي برباعية دون رد، بينما يواجه مانشستر سيتي حاليًا فريق نيوكاسل يونايتد.