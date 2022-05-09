انتهت قمة أتلتيكو مدريد ضد الريال، بخسارة الأخير بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال:

وشهد الشوط الأول أفضلية هجومية لنادي أتلتيكو مدريد الذي حاول في أكثر من مناسبة مهاجمة مرمى الحارس الأوكراني لونين.

ومن محاولة هجومية ناجحة تحصل البرازيلي ماثيو كونها لاعب الأتلتيكو على ركلة جزاء بعد اصطدامه بمدافعي الريال فاييخو وميليتاو.

وسدد البلجيكي يانيك كاراسكو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من الديربي بتأخر ريال مدريد بهدف دون رد.

الأتلتيكو يكتفي بهدف واحد رغم إهدار كم كبير من الفرص:

وفي الشوط الثاني من قمة أتلتيكو مدريد ضد الريال، أهدر أتلتيكو مدريد أكثر من فرصة هجومية عبر الفرنسي أنطوان جريزمان وكاراسكو، حيث كان الأتلتيكو قريبًا من تسجيل هدفين على الأقل.

كذلك تألق حارس الأتلتيكو، السلوفيني يان أوبلاك ومنع ريال مدريد من التعادل عبر تصويبات الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي لاعب الريال ومراوغات البرازيلي فينسيوس جونيور.

وانتهت المباراة بخسارة ريال مدريد، الذي تجمد رصيده عند 81 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد أتلتيكو مدريد بعد الفوز 64 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال، كانت أُقيمت على ملعب واندا ميتربوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.