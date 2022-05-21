يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، مواجهة ضمك بعد غد الاثنين، بحثًا عن الفوز والنقاط الثلاث، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء يدخل مواجهة ضمك منتشيًا بلقب كأس الملك:

الفريق الفيحاوي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لـ موسم 2021/ 2022 سيخوض مواجهة ضمك بحثًا عن الفوز والوصول للنقطة 36 نقطة، وإيقاف رصيد ضمك عند 42 نقطة، مما يصب في مصلحة الشباب المتواجد في المركز الرابع، وضمك خامسًا والفارق بينهما حاليًّا 8 نقاط، مما يعطل ضمك من التقدم نحو المربع الذهبي.

يذكر أن الفريق الفيحاوي سيدخل مباراة ضمك منتشيًا بفوزه بلقب كأس الملك أول أمس الخميس على حساب الهلال بركلات الترجيح، أما فريق ضمك فسوف يسعى للفوز والوصول للنقطة رقم 45 للاقتراب من نادي الشباب صاحب المركز الرابع.

جماهير البرتقالي سعدت بانضمام فريقها لـ سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين حيث حقق اللقب مرة واحدة مثل التعاون والفيصلي والوحدة.

مميزات لـ الفريق الفيحاوي:

وأصبح الفيحاء أول فريق ينجح في الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، ويحقق بطولة رسمية في الموسم ذاته في تاريخ السعودية، كما ضمن المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر بالنظام الحديث من 4 فرق.

وسيتاح للفريق الفيحاوي المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، إذ نجح في التأهل لمرحلة الملحق، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.