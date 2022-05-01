لا يزال نادي النصر متأثرًا برحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد فسخ عقده مع العالمي في نوفمبر الماضي.

وكان النصر أعلن يوم 23 نوفمبر الماضي عن فسخ العقد مع اللاعب المغربي لأسباب قانونية ومشروعة، ثم انضم اللاعب المغربي لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر.

رسائل في هاتف نقال

وكشف الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، السبب الرئيسي وراء رحيل المهاجم المغربي عن النصر حيث قال في برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: ” سبب الخلاف كان رسائل في الهاتف النقال بين اللاعب المغربي ومسؤول في النادي، ثم تطور الموضوع إلى ما وصل إليه بفسخ عقد اللاعب”.

وأضاف الحمد: “يجب أن يكون هناك استقرار إداري في أصفر العاصمة”، ورحيل حمدالله أثر بالسلب على الفريق”.

يذكر أن النصر كان تقدم بشكوى ضد اللاعب المغربي ونادي الاتحاد، بسبب تسريبات صوتية زعمت أن حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد حرّض اللاعب المغربي على الرحيل عن النصر.