كشف الدكتور عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة عن أسباب ما يعرف باسم الغيبوبة الجماعية ( النوم ) في أول أيام عيد الفطر.

أسباب الغيبوبة الجماعية

ولفت الذايدي إلى أن هذه الغيبوبة طبيعية لأن معظم الناس لا ينامون ليلة العيد ويواصلون السهر حتى صلاة العيد وبعد تناول طعام الغداء لا يستطيعون مواصلة اليوم دون الخلود إلى النوم.

وقال :”لو نام الشخص الساعة الواحدة بعد الظهر، أول يوم العيد بعد المواصلة قد ينام إلى الواحدة بالليل، وثاني يوم طبيعي لا ينام”.وأضاف ” لو الشخص نام المغرب، فاليوم التالي سينام 10 أو 11 مساءً وبهذه الطريقة يضبط نومه”.