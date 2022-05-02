كشف الدكتور عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة عن أسباب ما يعرف باسم الغيبوبة الجماعية ( النوم ) في أول أيام عيد الفطر.
فيديو | استشاري طب الأسرة د. عواد الذايدي: #الغيبوبة_الجماعية في أول أيام #عيد_الفطر لا مفر منها وهذا هو الحل#غيبوبة_العيد#الراصد pic.twitter.com/LLagQtpTus
— الراصد (@alraasd) May 2, 2022
أسباب الغيبوبة الجماعية
ولفت الذايدي إلى أن هذه الغيبوبة طبيعية لأن معظم الناس لا ينامون ليلة العيد ويواصلون السهر حتى صلاة العيد وبعد تناول طعام الغداء لا يستطيعون مواصلة اليوم دون الخلود إلى النوم.
وقال :”لو نام الشخص الساعة الواحدة بعد الظهر، أول يوم العيد بعد المواصلة قد ينام إلى الواحدة بالليل، وثاني يوم طبيعي لا ينام”.وأضاف ” لو الشخص نام المغرب، فاليوم التالي سينام 10 أو 11 مساءً وبهذه الطريقة يضبط نومه”.
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