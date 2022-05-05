نجح مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بشكل كبير في إنهاء أزمة تكدس المسافرين في الصالة الشمالية بالمطار وذلك بعد ساعات قليلة من توجيه وزير النقل بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث.
فيديو | مراسل #الإخبارية: انفراج أزمة تكدس المسافرين في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز#نشرة_النهار pic.twitter.com/KMz4VCQ1yn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2022
وحدد توجيه الوزير مهام اللجنة التي من بينها تحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
فيديو | مراسل #الإخبارية: خلو ساحات الصالة الشمالية من المسافرين في #مطار_الملك_عبدالعزيز #نشرة_النهار pic.twitter.com/r3NdG8N0HX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2022
اترك تعليقاً