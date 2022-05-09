كشفت تقارير إعلامية ملابسات تغيير الفائزة بإحدى الجوائز في مباراة الأهلي والباطن في الجولة الـ26 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقدمة من وزارة الرياضة.

وقال خالد الرويلي شقيق الفائزة الأصلية في تصريحات لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : ” بين الشوطين كاميرا الناقل التلفزيوني توجهت نحو المكان الذي تُوجد فيه شقيقتي، وحينما تم إبلاغنا بالذهاب لاستلام جائزة السيارة، فاجأنا المنظمون بأن ننتظر حتى نهاية المباراة لأنه هناك أمر يودون التأكد منه”.

سبب تغيير الفائزة

وأضاف الرويلي: “أخبرنا المنظمون بأن سيدة أخرى هي من فازت بالجائزة وليست شقيقتي، والسبب أنه عند بث الصورة بواسطة الكاميرا كانوا يقصدون السيدة التي كانت تُوجد خلف شقيقتي وليست شقيقتي في الأصل”.

مناشدة بتدخل وزير الرياضة

وتابع: ” أناشد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ حل المسألة، فشقيقتي هي الأحق بالجائزة، وليس من المنطقي أن تُمنح لغيرها”.