وثق مقطع فيديو متداول على تويتر اعتداء فتاة بالضرب المبرح على زميلتها وركلها بقوة في واقعة وصفها المغردون بأنها تجسيد كامل لظاهرة التنمر التي بدأت تنتشر بين بعض فئات الأطفال والشباب.

وقائع صادمة

واحتوى الفيديو المتداول عبر وسم “فتاة تعنف صديقتها” والذي لم تتعد مدته ثواني معدودة على مشاهد صادمة، حيث تجلس عدة فتيات في مكان أشبه بالمدرجات، وتسدد إحدى الفتيات لزميلتها التي تجلس أمامها عددًا من الضربات العنيفة وسط تشجيع من أصدقائها وضحكات من الفتاة المعتدية.

رد فعل الضحية

واكتفت الفتاة التي تعرضت للضرب والتنمر بمحاولة حماية وجهها من اللكمات والضربات القاسية، ولم تقدم الفتاة على الدفاع عن نفسها، وبعد انتهاء الطالبة المتنمرة من ضربها رحلت الضحية عن المكان، بينما وجهت بعض الفتيات التحية للفتاة المتنمرة.

موجة غضب

وسادت موجة غضب بين العديد على تويتر، مطالبين بمحاسبة المتنمرة ومعالجتها نفسيًا والتعرف على الأسباب الحقيقة لما بدر منها، وكذلك طالب آخرون بدعم الفتاة المعتدى عليها مؤكدين أنها لم تكن ضعيفة بل تفاجأت بما حدث لها من ضرب واعتداء.

فيما قال حساب باسم سمو الزين : “كل وقتها تضحك وتهز يوم ضربتها ومسوية نفسها أنها انتصرت”، بينما قال نايف :”تربية الدلع الزايد والتعالي على الناس أظهرت لنا هذه النماذج.. العالم الله أن البنت المسكينة ضحيه تنمرهم.. اللي تصور هي المدبر والمحرك لازم تأخذ جزاءها الرادع”.

بينما قالت ابتهال: “بحكم خبرتي في مجال علم النفس واضح أنهم يغارون ويحسدون.. البنات الجميلات هن أكثر من يتنمر عليهن، للعلم وأنا جربت وعشت تجارب مقاربة”، فيما قال حساب آخر: “الله يهديهن ونتمنى معاقبتهن”.