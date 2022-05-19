تزينت سماء ملعب الجوهرة المشعة في جدة بـ صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال فقرة الاحتفالات والعروض الفنية التي أُقيمت بين شوطي مباراة الهلال والفيحاء بـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
فيديو | صورة #الملك_سلمان تزين سماء #الجوهرة خلال نهائي #كأس_الملك#الهلال_الفيحاء#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/NTPUZnVHTZ
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 19, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون رد سجله سالم الدوسري، ثم شهدت استراحة ما بين الشوطين فقرات من العروض الفنية والأغاني وسط حضور جماهيري كبير في ملعب الجوهرة.
فيديو | صورة #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان تزين سماء #الجوهرة خلال نهائي #كأس_الملك#الهلال_الفيحاء#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/TveCL3P6sM
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 19, 2022
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