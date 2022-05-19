تزينت سماء ملعب الجوهرة المشعة في جدة بـ صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال فقرة الاحتفالات والعروض الفنية التي أُقيمت بين شوطي مباراة الهلال والفيحاء بـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون رد سجله سالم الدوسري، ثم شهدت استراحة ما بين الشوطين فقرات من العروض الفنية والأغاني وسط حضور جماهيري كبير في ملعب الجوهرة.