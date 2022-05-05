تزامنت انطلاقة مباراة النادي الأهلي ضد الباطن المقررة اليوم الخميس مع عاصفة ترابية ورياح شديدة تتعرض لها حاليًا مدينة حفر الباطن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأجواء في ملعب نادي الباطن، كما ذكر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودي عبر “تويتر” أن مدينة حفر الباطن تتعرض لعاصفة رملية مسحوبة برياح شديدة تؤدي لانعدام الروية.

وكان من المقرر انطلاق مباراة الراقي ضد الباطن في الثامنة إلا عشر دقائق من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

يذكر أن الجميع ينتظر حاليًا قرار حكم المباراة إما بانطلاق المباراة أو تأجيلها للغد، حيث من المتوقع أن تُقام في نفس التوقيت مساء الغد إذا تم تأجيلها.