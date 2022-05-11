كشفت تقارير إعلامية عن غضب جماهيري وذلك بسبب فقدان 3000 تذكرة، لم تُمنح للجماهير لحضور مباراة الهلال والاتفاق المقامة حاليًا في الجولة العشرين والمؤجلة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#مراسل_SSC | بدر العثمان:

فقدان 3 آلاف تذكرة هو سبب تذمر الكثير من الجماهير خارج أسوار الملعب، ولا يعرف أين ذهبت.#الاتفاق_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/XG1Nn6E6gr

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022

وقال بدر العثمان مراسل قنوات SSC الناقل الحصري لـ دوري المحترفين: “لحظت وجود زحام وتوجهت بسؤال إلى مدير ملعب الأمير محمد بن فهد فقال إنه تم فقدان 3000 تذكرة مما أدى إلى التكدس، وأضاف بأنه لا يعرف السبب وراء ذلك الأمر”.

وأضاف العثمان: ” مدير الاستاد أخبرني أنه توجد محاولات من أجل إدخال 500 من الجماهير الحاضرة لتخفيف التكدس”.

ويبحث الزعيم عن الفوز بـ مباراة الهلال والاتفاق للاقتراب من نادي الاتحاد المتصدر في جدول الترتيب.