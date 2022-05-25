وثق مقطع فيديو متداول تطاير مركبة في الهواء بفعل إعصار اليابان الشديد الذي ضرب مدينة فوكوشيما في مقاطعة نيهونماتسو، كما تسبب الإعصار في تطاير أسقف المباني وسقوط الأشجار.

إعصار اليابان يدمر أسقف المنازل



وأظهر مقطع الفيديو إحدى السيارات تنقلب رأسًا على عقب بسبب شدة الرياح، وسط اندهاش مصور المقطع خلال متابعته المشهد من إحدى الشرفات.

وفي حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، أبلغ سكان مدينة نيهونماتسو بمحافظة فوكوشيما مسؤولي المدينة أن إعصارًا قد حدث وأن الأسقف كانت تتطاير.

تلفيات وأضرار

وتتعرض اليابان لأعاصير متعددة، فضلًا عن اعتبارها من أكثر البلاد تعرضًا للزلازل وقد أصدرت الحكومة اليابانية في طوكيو بيانًا صباح اليوم يحذر من موت 6100 شخص في حالة وقوع زلزال كبير في قلب العاصمة، نظرًا لهبوط بعض المناطق بنسبة 30% مما كانت عليه في الأعوام الماضية، كما حذر تقرير الحكومة من عدم قوة المباني المتواجدة لتصمد أما قوة الزلازل أو غيرها من الظواهر الطبيعية الخطرة.