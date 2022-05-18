باشرت وزارة الموارد البشرية واقعة حرمان موظفة سعودية من الجلوس طوال ساعات دوامها داخل أحد المولات التجارية في الرياض بحسب قناة العربية.

وجاء تدخل الوزارة بعد تلقيها بلاغًا مصحوبًا بمقطع فيديو تظهر فيه الموظفة، مؤكدة أنها تقف طوال فترة دوامها، ولا يسمح لها بالجلوس سواء كان هناك زبائن أم لا، ما أثار تعاطف العديد معها على وسائل التواصل، مناشدين الوزارة التدخل.

الموارد البشرية تتدخل

وأكدت الوزارة أنها باشرت الحالة كما أوضحت أنها أمرت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين داخل المجمّع التجاري.

نظام العمل في السعودية

يذكر أن نظام العمل في المملكة يعتبر عدم توفير مكاتب أو مقاعد للعاملين ممن يتطلب عملهم الوقوف خلال ساعات الدوام، مثل المهن المكتبية ومحاسبة المبيعات وما في حكمها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة 158 من النظام على أنه “على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.” وتصل عقوبة مخالفة مواد هذا النظام إلى الغرامة المالية التي قد تصل إلى 5000 ريال.