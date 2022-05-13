وثق مقطع فيديو مشهدًا مؤلمًا حين سأل طفل مصري عن أمه التي توفيت نتيجة خطأ طبي، فيما لا تزال النيابة العامة المصرية تباشر التحقيقات.

ماما فين.. إبن مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي يبحث عن أمه في عزائها

الفيديو كامل: https://t.co/Au3CCfgKCX pic.twitter.com/yuvDexDWrx

— القاهرة 24 (@cairo24_) May 12, 2022

وظهر الطفل في عزاء والدته وهو لا يدري أنه لن يكتب لهما اللقاء أبدًا في الحياة الدنيًا بعدما فقدت حياتها على يد طبيب مهمل.

تفاصيل واقعة مارينا صلاح:

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بالتحقيق في وفاة امرأة مصرية تدعى مارينا صلاح، بعد تعرضها للإهمال في أحد المستشفيات في حي النزهة بمنطقة مصر الجديدة.

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًّا بشأن تحقيقاتها في واقعة وفاة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.

وكان شقيق الضحية تقدم ببلاغ ضد المستشفى بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة شقيقته، فيما تتحفظ النيابة على أوراق علاجها، وكذلك على كاميرات المراقبة بالمستشفى.

نتائج التحقيقات الأولية: