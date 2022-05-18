وثق مقطع فيديو متداول عبر تويتر مطاردة كلاب لأحد الأطفال في أحد الأحياء السكنية.

شفت ناس رخوم وزلايب لكن مثل هالشخص ماشفت! ولد صغير يلحقونه كلاب ويضحك!!!! pic.twitter.com/fmotpz6Q9Q

— محـ@د مـحـ!رب (@guts118) May 18, 2022

وأظهر المقطع الذي وثقه أحد الأشخاص من نافذة السيارة الطفل وهو يجري هربًا أمام الكلاب التي تطارده دون تحديد مكان ولا تاريخ الواقعة.

ويتضح من المقطع أن الكلاب ليست من نوعية الكلاب الضالة المتواجدة في الشوارع بل يبدو أنها كلاب حراسة مدربة.

“المواطن” تضع هذا المقطع أمام المسؤولين للتحري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة المسؤول عن هذه الواقعة.