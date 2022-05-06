رد الإعلامي وليد الفراج على مشجع لنادي النصر طالبه بتخفيف التعصب وأن يُقدر ما يقدمه من محتوى رياضي للجماهير خلال برنامجه.

عبر #نقطة_نظام مشجع: استحي يا متعصب كيف تقول في قضية كنو أن البطولات أهم ؟ #وليد_الفراج: قيمة اي ناد بعدد بطولاته التي يحققها .. آسف إذا جرحت مشاعرك

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⁧#شاهد pic.twitter.com/QyKTOPqU4A — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 5, 2022

ماذا قال مشجع النصر لـ وليد الفراج ؟

وكان المشجع النصراوي قال لـ الفراج: ” خفف تعصبك واستحي، كيف تقول إن التتويج بالبطولات أهم للنصر من قضية محمد كنو؟”.

ورد الفراج قائلًا: ” قيمة أي نادٍ تكون بعدد البطولات التي يحصل عليها هذه هي الحقيقة، النصر نادٍ سعودي والهلال نادٍ سعودي وحمدالله يلعب في نادي الاتحاد وهو سعودي، أنا دائمًا أقول الحقيقة”.

وأضاف الفراج للمشجع النصراوي: ” آسف إذا جرحت مشاعرك”.

إيقاف كنو 4 أشهر

وكانت غرفة فض المنازعات أعلنت الأحد الماضي، عن عقوباتها ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو.

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.

وقررت الغرفة إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًّا ودوليًّا لمدة 4 أشهر بداية من تاريخ صدور القرار، بجانب منع الهلال من التسجيل لفترتين كاملتين متتاليتين بداية من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.