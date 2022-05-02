كشف مقدم فقرة تقويم على قناة العربية الدكتور خالد الزعاق عن سبب كبر حجم هلال أول أيام عيد الفطر المبارك .

أسباب كبر حجم الهلال

وقال الزعاق إنه بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين سيشاهد القمر في السماء بوضوح وسيكون حجمه أكبر من المعتاد مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يعود لسببين.

ولفت إلى أن السبب الأول هو أن القمر اليوم الاثنين عمره يومان وليس يوماً واحدًا، فقد ولد يوم الأحد لكنه لم يمكث في السماء بعد غروب الشمس، أما السبب الثاني فهو أن القمر يدور حول الأرض في مسار بيضاوي، فأحياناً يكون قريباً من الأرض فيكون حجمه أكبر وتارة يكون بعيدًا عن الأرض فيكون حجمه أقل.

وضرب الزعاق مثلاً على ذلك بحركة الطواف حول الكعبة، فبالنسبة لمن هو فوق الكعبة يرى الصف الأول من الطائفين بوضوح لكن الصفوف التي في نهاية المسعى يكون حجم الأشخاص فيها ضيئلاً للغاية.

أول أيام عيد الفطر في السعودية

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 30 / 4 / 2022 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156/ هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، فقد تقرر: أن اليوم الأحد 30 / 9 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين 1 / 10 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى- الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ.