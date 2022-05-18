تعاني الهند حاليًا من فيضانات مرعبة وتحديدًا في شمال شرق البلاد، وتسبب ذلك في وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وطينية بسبب الأمطار الغزيرة.

وتسببت الأمطار المتواصلة في انهيارات أرضية وجرفت الطرق وكذلك قطعت خطوط السكك الحديدية في مواقع متعددة في الولايات الشمالية الشرقية من البلاد، وتعاني ولاية آسام من الفيضانات، حيث لقي ثمانية أشخاص فيها مصرعهم، ووصل عدد المتضررين إلى 403352 في 26 مقاطعة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث بولاية آسام إن ما يقرب من 700 قرية غارقة في المياه، كما أغلقت العديد من محطات السكك الحديدية بسبب الفيضانات بالإضافة إلى انهيار الجسور والانهيارات الأرضية.

تعليق الامتحانات في الهند

وتم تعليق الامتحانات في الولايات المتضررة من الهند لحين إشعار آخر، بسبب الفيضانات والأضرار الجسيمة التي سببتها الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية.

وتدخل الجيش الهندي في تلك الأزمة من خلال طائرات هليكوبتر للمساعدة في جهود الإنقاذ في الشمال الشرقي.

ارتفاع تذاكر الطيران

ومع استحالة الاستعانة بالسكك الحديدية أو الطرق بسبب الأمطار الغزيرة، لجأ الهنود إلى وسائل الطيران، وبسبب الطلب المتزايد ارتفعت أسعار التذاكر، حيث وصل سعر التذكرة إلى 31 ألف روبية (1500 ريال) لرحلة مدتها 25 دقيقة وطولها 300 كم فقط.