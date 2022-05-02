كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن قرار لجنة الانضباط بشأن مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

فيفا يُغرم الجزائر

وقرر فيفا، تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 3 آلاف فرانك سويسري، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

ولعب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ضد الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز محاربو الصحراء ذهابًا بهدف دون رد، وخسر إيابًا بنتيجة 2/1.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عن التقدم رسميًا بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم في مباراة الكاميرون بالتصفيات المونديالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عقوبات أخرى

كما فرض فيفا غرامة مالية تُقدر بـ150 ألف فرانك سويسري على نيجيريا، لاقتحام الجماهير أرضية الملعب، وإلقاء المقذوفات من المدرجات في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي، ليخسر النسور الخضر فرصة التأهل.

وغرم فيفا، الكونغو الديمقراطية مبلغ 120 ألف فرانك سويسري، بسبب المخالفات خلال مباراة المغرب، ومن بينها؛ الفشل في التنظيم بشكل مناسب، وتأهل أسود الأطلس إلى نهائيات كأس العالم 2022.