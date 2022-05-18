فاجأت المطربة البريطانية فيكتوريا بيكهام معجبيها بتصريح جريء عن معايير الجمال خلال الفترة الأخيرة، والتي اعتبرت أن البحث عن النحافة هو مجرد سلوك من الماضي.

النحافة موضة قديمة

وقالت فيكتوريا بيكهام خلال لقائها مع مجلة Grazia التي تصدرت غلافها لهذا الشهر، وتحدثت عضوة The Spice Girls إن ” النحافة أصبحت موضة قديمة، أما المرأة العصرية فلا بد أن يبدو جسدها ممتلئًا وبه منحنيات فمعظم النساء الآن يردن الحصول على صدر ممتلئ ومؤخرة”.

وأضافت “إنه أسلوب قديم، الرغبة في أن تكون نحيفًا حقًا، أعتقد أن النساء اليوم يرغبن في أن يظهرن بصحة جيدة ومنحنيات.. “.

السر في إجازة ميامي فلوريدا

وأرجعت بيكهام التحول المفاجئ في نظرتها لمعايير الجمال إلى فترة قضائها في ميامي فلوريدا أثناء جائحة كورونا، مما ساعدها في رؤية ما تبدو عليه العديد من النساء حاليًا، قائلة: “رأيت العديد من النساء الممتلئات في ميامي على الشاطئ، وهن لا يرتدين الكثير من الملابس، ويظهرن بصورة رائعة، يتباهين بأجسادهن بثقة كبيرة”.

واختتمت فيكتوريا بيكهام حديثها قائلة إنها وجدت التوازن فيما يتعلق باحتياجاتها الجسدية والحفاظ على رشاقتها بمرور الوقت.

تمارين فيكتوريا بيكهام

وخلال الفترة الأخيرة استبدلت فيكتوريا بيكهام تمارينها الرياضية التي تساعد على خسارة الوزن إلى تمارين رفع الأثقال؛ لبناء عضلات والحصول على جسم ممتلئ وصحي.

وتبلغ فيكتوريا من العمر 48 عامًا، وتشتهر بجسمها النحيف رغم أنها أم لأربعة أبناء، واللافت للنظر أنها عدلت عن توجهها بأن الجسد النحيف معيار أساسي للجمال، لتقول اليوم إن الرجال يحبون بعض المنحنيات في جسم المرأة.