خطف النادي الأهلي نقطة ثمينة في عقر دار نادي الباطن، بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ26 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الأهلي والباطن

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق الباطن بهدف دون رد سجله اللاعب الأنجولي فابيو أبرو من ركلة جزاء في الدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الباطن بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عاد الراقي مسجلًا هدف التعادل بطريقة جميلة عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الـ66.

وعاد الباطن محرزًا الهدف الثاني بالدقيقة الـ77 عبر اللاعب عبدالعزيز العرياني، ثم تمكن هيثم عسيري بطريقة مهارية من إحراز الهدف الثاني لـ الراقي بالدقيقة الـ86.

نتيجة مخيبة لـ الباطن

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل 29 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد الباطن 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت المباراة مهددة بالانطلاق بسبب عاصفة ترابية في مدينة حفر الباطن، لكن المباراة أُقيمت بنهاية الأمر.