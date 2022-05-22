في اليوم العالمي للشاي، نشرت الهيئة العالمية للموانئ، مقطع فيديو على تويتر، توضح خلاله نسبة واردات المملكة من المشروب الأقدم على مستوى العالم.

وتستورد المملكة العربية السعودية الشاي من 16 دولة مختلفة، إذ يبلغ إجمالي واردات المشروب الأشهر 4200 طن سنويًا من خلال ميناء جدة الإسلامي.

اليوم العالمي للشاي

وتم الاحتفال بالشاي لأول مرة في نيودلهي في 21 من شهر مايو 2005م، بهدف تعزيز الإنتاج المستدام للشاي وتجارته واستهلاكه.

واقترحت الحكومة الهندية على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توسيع الاحتفالات على مستوى العالم، لتبدأ الدول كافة بالاحتفال باليوم العالمي للشاي، تحت شعار: الاحتفال باليوم العالمي للشاي من الحقل إلى الفنجان.

وبالرغم من أنه المشروب الأكثر استهلاكًا على مستوى العالم إلا أن طريقة تحضيره تختلف من بلد إلى أخرى، ففي الوقت الذي يضيف إليه الهنود اللبن والفلفل الأسود والكركم، ليحظوا بكوب يميل للون البرتقالي ذي رائحة نفاذة، يضيف إليه المصريون اللبن في الصباح ليكون مشروبًا دسمًا في الإفطار، أو بعض أوراق النعناع لشرب شاي ذي رائحة عطرية.

كما يعتبر الحبق الجبلي من أشهر النباتات التي تزين كوب الشاي في المملكة، فتضيف إليه الرائحة المميزة، والزيت العطري الذي يسعد محبي الشاي.