يبحث نادي الهلال عن تحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي، عند مواجهة نادي الفيحاء مساء الغد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في جدة.

وكان الزعيم تقابل مرتين مع الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي، وفاز الفيحاء في لقاء الدور الثاني يوم 3 مايو الجاري بهدف دون رد.

ولم يُسجل الزعيم أي أهداف في مباراتين أمام الفيحاء بالموسم الحالي، حيث يطمح في فك العقدة والتسجيل غدًا وتحقيق الفوز الأول في ثالث مواجهة ضد الفيحاء بالموسم الحالي.

الهلال يُجهز حافلات لنقل جماهيره من 7 مدن إلى جدة:

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الهلال، اليوم الأربعاء، عن توفير حافلات لنقل جماهير النادي لـ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” من 7 مدن لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

وبحسب ما ذكره حساب “القوة الزرقاء” في تويتر فإن الحافلات ستستقبل الجماهير الراغبة في الحضور من مدن: الباحة، وجازان، والرياض، والطائف، والمدينة المنورة، والقنفذة، ومكة المكرمة، الخميس.

وسوف يُقام النهائي غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”الجوهرة المشعة” في جدة.