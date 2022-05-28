انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الـ28 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأهدر أنسيلمو فرصة التقدم للعالمي، ثم تبعه إهدار هيثم عسيري لاعب الأهلي فرصة هدف محقق للراقي، واستمر مسلسل إهدار الفرص عبر البرازيلي تاليسكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.