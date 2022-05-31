أتاحت منصة بلدي، خدمة الاستعلام عن المواقع المشمولة بخدمة تسوير الأراضي الفضاء وتحديد موقعها، ضمن أمانات المرحلة الأولى لإطلاق الخدمة عبر المنصة.

وقالت المنصة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن الخريطة التفاعلية عبر المنصة تتيح إمكانية معرفة مواقع الأراضي الفضاء المتطلب تسويرها، إذ تعرض المنصة هذه الخريطة موضح عليها المناطق المطلوب تسوير أراضي الفضاء بها.

وعند الدخول للمنصة، يوجد عدة خطوات لإجراء الخدمة الاستعلاماتية لتسوير الأراضي الفضاء

خطوات التقديم لتسوير الأراضي

1- الدخول على منصة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر).

2- اختيار التبويب “خدمات بلدي”.

3- اختيار “الخدمة الاستعلاماتية لتسوير الأرض فضاء”.

4- يتم عرض خريطة المملكة موضح عليها المناطق المطلوب تسوير أراضي الفضاء بها.

5- يقوم المستفيد بعمل تكبير للمنطقة التي تقع بها قطعة الأرض التي يبحث عنها.

6- يتم عرض قطع الأراضي التي يجب تسويرها مظللة باللون الأخضر.

7- يقوم المستفيد باختيار قطعة الأرض ويظهر له إمكانية التقديم على خدمة تسوير أراضي الفضاء من الخريطة مباشرة.

مهلة تسوير الأراضي الفضاء

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية نوهت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من تطبيق غرامات عدم تسوير الأراضي تبدأ يوم 1/7/2022 وتبدأ العقوبة من 100 ريال للمتر الطولي وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة وتشمل المرحلة الأولى الأراضي الواقعة في الرياض ومكة والمدينة والدمام وجدة.