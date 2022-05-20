قال سامي الخيبري قائد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إن فريقه، دخل مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال بدون أي ضغوط.
سامي الخيبري – لاعب #الفيحاء:
دخلنا المباراة بدون ضغوط، والترشيحات للهلال أعطتنا دافع وحماس… و فزنا على بطل آسيا.#الفيحاء_بطل_كأس_الملك#نهائي_الكأس_مع_الرياضية pic.twitter.com/SeK0tjhvUk
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2022
وتحدث الخيبري لـ القنوات الرياضية السعودية قائلاً: ” دخلنا المباراة بلا أي ضغوط، وترشيح الهلال للفوز منحنا حافزًا لتحقيق اللقب”.
وأضاف الخيبري: ” دعم عائلتي كان كبيرًا ولهذا لعبنا بكل قوة، وسعيد للغاية بتحقيق اللقب، وجميع زملائي قدموا أقصى ما عندهم”.
وتابع: ” حسمنا اللقب بمنتهى الهدوء ولم نفقد الأمل بعد هدف الهلال الأول”.
يذكر أن الفريق البرتقالي فاز بلقب كأس الملك للمرة الأولى في مسيرته، لينضم إلى سجل أبطال البطولة.
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