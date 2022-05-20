قال سامي الخيبري قائد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إن فريقه، دخل مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال بدون أي ضغوط.

سامي الخيبري – لاعب #الفيحاء:

دخلنا المباراة بدون ضغوط، والترشيحات للهلال أعطتنا دافع وحماس… و فزنا على بطل آسيا.#الفيحاء_بطل_كأس_الملك#نهائي_الكأس_مع_الرياضية pic.twitter.com/SeK0tjhvUk

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2022

وتحدث الخيبري لـ القنوات الرياضية السعودية قائلاً: ” دخلنا المباراة بلا أي ضغوط، وترشيح الهلال للفوز منحنا حافزًا لتحقيق اللقب”.

وأضاف الخيبري: ” دعم عائلتي كان كبيرًا ولهذا لعبنا بكل قوة، وسعيد للغاية بتحقيق اللقب، وجميع زملائي قدموا أقصى ما عندهم”.

وتابع: ” حسمنا اللقب بمنتهى الهدوء ولم نفقد الأمل بعد هدف الهلال الأول”.

يذكر أن الفريق البرتقالي فاز بلقب كأس الملك للمرة الأولى في مسيرته، لينضم إلى سجل أبطال البطولة.